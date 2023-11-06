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Експерт пояснив, чому війна на виснаження більш небезпечна для Росії, ніж для України

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт пояснив, чому війна на виснаження більш небезпечна для Росії, ніж для України

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українці і росіяни це розуміють і намагаються перевести власну економіку на "військові рейки".

Повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу боротьби на виснаження, утім, це свідчить про проблеми насамперед для Росії.

Таку думку висловив британський аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк для Sky News.

Він зазначає, що у війні на виснаження потрібно розвивати індустріальну базу, повернути "промислову війну" до Європи.

"Виснаження на війні означає, що ви боретеся протягом тривалого часу, поки одна сторона просто не розвалиться, а потім все відбувається дуже швидко. У цій конкретній війні більше ймовірно, що росіяни розваляться в якийсь момент протягом наступних 18 місяців, ніж Україна, якщо Україну продовжуватимуть підтримувати", – сказав він.

За його словами, у війнах на виснаження виграє та сторона, яка найбільше здатна налагодити свою промисловість і застосувати її на фронті протягом відносно тривалого періоду.

"Українці і росіяни це розуміють і намагаються перевести власну економіку на "військові рейки", але саме Росія, на його думку, не зможе цього зробити в повній мірі", - додав він.

Загалом, на його думку, Росія не зможе реалізувати великий успішний наступ до весни 2025 року, а українці таку можливість все ж матимуть.

"На даний момент нема передумов для сприятливих переговорів про припинення вогню, тому що єдине, на що згодні росіяни – українці мають просто поступитися і визнати втрату всієї території, яку втратили. (...) Українці мають домогтися кращої переговорної позиції", – вважає Кларк.

Ти часом Україна намагається захистити свої електростанції від обстрілів якомога краще, але готується до найгіршої зими у своїй історії.

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Дата публікації
Перегляди
246
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