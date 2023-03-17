Експерт пояснив, чому ЗСУ не відходять з Бахмута та, як це пов'язано з підготовкою до контрнаступу

ЗСУ тримають оборону в Бахмуті Донецької області, щоб ліквідувати там якомога більше росіян. Саме це є передумовою успішного контрнаступу.

Про це розповів в етері телеканалу Freedom співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Одним із принципів мистецтва війни Сунь-Цзи є наступне: якщо ти не хочеш зазнати поразки, ти маєш оборонятися; якщо ти хочеш отримати перемогу, повинен наступати. Тобто неможливо досягти мети, коли немає оборони. Це логічний висновок стосовно того, що Україна, аби звільнити свої території, повинна переходити до наступу. Зрозуміло, що останні кілька місяців проводилася інтенсивна підготовча робота для того, щоб перейти в наступ, коли дозволять умови. Стосовно умов, як мінімум, можна говорити про накопичення таких резервів як кількісного складу, живої сили, техніки, запасу боєприпасів, а також важливими є погодні умови, тому що переважно наступ буде проводитися сухопутними військами, наземними силами, а для цього має бути відповідний стан ґрунту для того, щоб можна було використовувати важку техніку", - пояснив експерт.

Олексій Мельник додав, що Україна в Бахмуті робить усе можливе, щоб ліквідувати якомога більше російських окупантів.

"Ті побоювання, які звучали від багатьох наших партнерів, що Україна нібито витрачає свої резерви для оборони Бахмуту, я думаю, що це може мати якийсь сенс з одного боку, але з іншого боку Україна також в Бахмуті виконує мету з підготовки до майбутнього контрнаступу, знищуючи резерви противника і виснажуючи його можливості для проведення відповідних наступальних або оборонних операцій", - наголосив експерт.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що рішення про продовження боїв за Бахмут ухвалили головнокомандувач Валерій Залужний та командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Вони підтверджують доцільність оборони міста.

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