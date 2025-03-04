Експерт пояснив, на скільки місяців вистачить ракет до ЗРК Stormer для захисту неба України

Ракети LMM, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Stormer, дадуть можливість ефективно захищатися від атак протягом 3-4 місяців.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап у етері КИЇВ24.

"Те, що стосується оцих ракет LMM, то це ракети, які використовуються на зенітно-ракетних комплексах Stormer, які вже у нас є і якими ми користувалися. Там були трохи інші ракети, але вони через відповідні пускові установки взаємозамінні. Тобто цих ракет нам вистачить на досить такий буферний проміжок — 3-4 місяці, я так оцінюю, щонайменше, а може і більше, що дозволить нам бути впевненими, що там, де стоять ці установки Stormer, не прилетить ані крилата ракета, ані "Шахед", ані взагалі нічого. Тому що вони не дуже швидкісні, але вони дуже точні, і система лазерного наведення дозволяє абсолютно точно вразити або крилату ракету, або "Шахед", — розповів він.

Нагадаємо, Британія передавала Україні ракети Martlet до ЗРК ближньої дії Stormer HVM у квітні в межах одного з найбільших пакетів військової допомоги.

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