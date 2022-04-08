Експерт пояснив, навіщо Росія завдала удару по вокзалу в Краматорську

Окупанти заздалегідь спланували обстріл мирного населення Донеччини.

Російська армія спланувала обстріл залізничного вокзалу в Краматорську, щоб звинуватити Україну, виходячи з того, що нібито лише у нас є ракетні комплекси "Точка".

Про це повідомив ТСН.ua аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Більше того, вони цілилися в людей, яким сказали евакуюватися. Тобто, вони не просто знали, а знали безпосередню ціль і хочуть зірвати евакуацію людей, внести хаос. Вони бачили заклики української влади до людей, які вони хочуть зірвати, тому все це робилося планомірно", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

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