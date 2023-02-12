Експерт пояснив, навіщо Росія завдає масованих ударів: "У військовому плані це не дає жодного результату"

Головна мета росіян - завдати серйозної шкоди економіці України і створити нестерпні умови життя для українців.

Про це розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у коментарі Апостроф TV.

За його словами, росіяни прагнуть спровокувати нову хвилю міграції і змусити українців тікати. У військовому аспекті вони намагаються вивести з ладу об'єкти і підприємства, які хоч якось працюють на оборону України.

"Але головне – це, звичайно ж, економічні збитки Україні, створення додаткових витрат, спроба таким чином змусити населення тиснути на владу, щоби влада пішла на компроміси з Росією", - розповів Шарп.

Ще одна мета - це додаткові витрати, які випадають на Захід. Партнери будуть змушені надавати Україні велику економічну допомогу, зокрема в енергетичній сфері. Крім того, забезпечення українських захисників по всій Україні також потребує значних витрат, тому окупанти не залишають жодного безпечного місця у країні.

"На відбиття ударів чи то безпілотниками, чи то крилатими ракетами в глибині території країни Україна змушена виділяти додаткові ресурси. Це і кадрові ресурси - ті ж мобільні групи ППО та просто засоби ППО... Велика кількість боєприпасів, які дефіцитні. І тут величезне значення - це допомога західних союзників, постачання боєприпасів, ракет для зенітних комплексів, чи то радянського виробництва, чи, тим більше, західного. Знову ж таки - це додаткові витрати для західних країн", - вважає експерт.

Однак таким чином Росія не зможе досягнути своєї головної цілі — у військовому плані масовані удари практично не дають жодного результату, оскільки армія має бути незалежна та автономна від енергетичної системи країни.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович розповів, чому росіяни бомбардують острів Зміїний і чи загрожує Одесі ворожий десант. За його словами, російські окупанти завдають авіаударів по острову Зміїний, щоб залякати місцевих жителів або ж вони побоюються, що ЗСУ там могли розмістити якусь зброю.

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