Експерт пояснив, навіщо в Москві масово готують бомбосховища: "США та Україна збираються бомбити"

Російська пропаганда та дії очільника Кремля Путіна намагаються внушити росіянам, що їх можуть бомбити. Тому там готують бомбосховища.

В Москві готують бомбосховища на випадок, якщо їх будуть бомбити. Проте це може бути грою, яка направлена на те, що вселити росіянам страх та начебто імовірність нападу з боку України або США.

Про це в ефірі телеканала “FreeДом” розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

За його словами, росіян зараз намагаються “бомбити” через телнвізор - зокрема, пропагандою. Таким чином РФ буде простіше мобілізувати чоловіків на війну проти України. До пропаганди вони також приєднують постійну брехню та завищення кількості загиблих росіян у Другій світовій війні.

“Їм пояснюють, що Сполучені Штати Америки і Україна збираються бомбити Москву. Це говорять по телевізору. Звичайно, про це йдеться по телевізору щодня. Насправді, тут вже просто значна частина росіян, не скажу, що більшість, але значна частина росіян просто переконана, що війну почала не Росія. Що це Україна напала. Вірніше, оскільки "України ніякої немає", то напала Америка. Ось це все відбувається зараз в головах людей”, - наголосив російський журналіст.

Він також додав, що пропаганда в РФ працює на випередження. Спочатку по телевізору казали про “бомбардування Москви”, а вже зараз у столиці готують бомбосховища.

Щодо загиблих росіян на війні проти України - то в РФ смерть підносять суспільству як подвиг. Тому там підвищують кількість загиблих у Другій світовій війні.

“Кількість загиблих свідчить про те, що треба помститися. У тому числі ось ці бомбосховища. Все для того щоб, коли прийдуть повістку вручати і людина скаже: "А за що мені йти?", йому скажуть: "Дивіться, ось ми вже бомбосховище будуємо. Ти повинен йти захищати свій будинок, вони нападають”, - підкреслив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, що у підземних паркінгах Москви почали облаштовувати спальні місця, обігрівачі та аптечки на випадок використання приміщень як бомбосховищ.

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