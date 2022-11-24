Експерт пояснив, що буде з Іраном, якщо він продовжить допомогати Росії: ракети полетять не від них, а до них

Потужні країни дипломатично тиснуть на Іран, аби він не постачав Росії балістичні ракети та дрони. Ракети можуть полетіти не з Ірану, а до Ірану.

Іран грається з вогнем. Якщо країна піде шляхом допомоги Росії у війні проти України, наслідки для них будуть дуже погані.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

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“На Іран тиснуть відомі, потужні країни. Вони це роблять прямо і опосередковано. Тому що Іран грається з вогнем. Якщо він справді піде цим шляхом допомоги Росії, якщо він тим більше посилить свою ядерну програму, тоді наслідки для них будуть дуже погані. Іран має прислухатися до того, що йому говорять, інакше ракети полетять не з Ірану, а до Ірану”, - наголосив Володимир Огризко.

Нагадаємо, що українські та іранські фахівці провели зустріч та обговорили використання Росією дронів у війні проти України.

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