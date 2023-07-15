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Експерт пояснив, що може отримати Україна від візиту президента Південної Кореї

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт пояснив, що може отримати Україна від візиту президента Південної Кореї

Експерт пояснив, що може отримати Україна від візиту президента Південної Кореї / Фото: Getty Images

Південна Корея є важливим форпостом у східноазійському регіоні.

Візит президента Південної Кореї Юна Сок Йоля 15 липня може внести позитивні зрушення у відносинах щодо оборони країни.

Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко, пише 24 канал.

За словами експерта, Південна Корея є важливим форпостом у східноазійському регіоні.

"Її оборонно-промисловий комплекс – потужний гравець на світовій арені. Однак Україна наразі не може використати оборонний потенціал Південної Кореї. Мовиться лише протимінну техніку, транспорт". - розповів Чаленко.

Також експерт зазначає, що наразі є свіжий проєкт на 52 мільярди доларів, у якому Південна Корея може взяти участь.

Нагадаємо, що до України 15 липня прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Президент Володимир Зеленський розповів, що сторони обговорювали все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах.   

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Дата публікації
Перегляди
503
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