Експерт пояснив, що вказуватиме на початок постачання винищувачів F-16

Постачання західних систем протиповітряної оборони буде привʼязане до початку постачання винищувачів F-16.

Таку думку в етері 1+1 висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті" протиповітряною обороною.

"Сьогодні з'явився найімовірніший і правильний прогноз з цього приводу, на що потрібно орієнтуватися: Постачання Patriot прив’язано до постачання літаків. Поки не буде поставлено більше систем для того, щоби прикрити ці літаки — їх не буде, треба сказати правду", - заявив Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ПС відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти на F-16 будуть одними з найкращих у світі, але Росія намагатиметься їх збити.

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