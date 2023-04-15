Експерт пояснив, скільки часу потрібно українським пілотам для навчання на F-16

За словами експерта, винищувачі не вирішать питання в повітрі, навіть якщо вони всі будуть передані.

Україна досі очікує на постачання винищувачі F-16. Якщо союзники ухвалять таке рішення, то знадобиться лише тиждень для поставки літаків з американським екіпажем.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан.

"МіГи нам передала Словаччина і Польща частину поставила. Залишилися МіГи, які були передані свого часу Німеччиною полякам, тому вони повинні запросити дозвіл про передачу. Я думаю, це питання буде вирішено", - вважає експерт.

Попри це, на його думку, винищувачі не вирішать питання в повітрі, навіть якщо вони всі будуть передані.

Також читайте В Одесі сталося аварійне відключення світла – у ДТЕК назвали причини

"Вони не відновлять наші втрати за минулий рік, тобто сам по собі МіГ-29 з минулого тисячоліття. Потрібні F-16. Якби Шмигаль замість двох наклейок привіз пару F-16, то це було, звичайно, краще", - зазначив військовий експерт Роман Світан.

Крім того, він каже, що пара літаків F-16 з ракетами, які можуть діставати на 150-180 кілометрів, відігнали б російські літаки. Утім, для підготовки українського екіпажу для F-16 потрібно 3-6 місяців.

"Якщо рішення буде прийнято працювати нашими пілотами, то місяці три. Потрібно мінімум 3-6 місяців, щоб перевчити льотний склад на виконання бойових завдань на F-16", - підсумував експерт.

Раніше експерт розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим ще до початку осені.

Читайте також: