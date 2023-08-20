Експерт пояснив, як F-16 допоможуть Україні захиститись від Росії

Літаки F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, допоможуть Україні захиститись від постійних російських ракетних ударів. Вони можуть бути, як додаткові системи ППО, які вбережуть українське небо.

Про це в етері телемарафону сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Він зауважив, що раніше у ЗСУ заявляли, що Україні потрібно 200 сучасних літаків. F-16 від Данії та Нідерландів можуть прикрити Куп’янський, Лиманський, Бахмутський напрямки або південні регіони.

"З іншої сторони, можливо, і не варто сподіватися про те, що F-16 це такий інструмент підтримки сухопутних військ, а в першу чергу це взагалі-то інструмент підсилення нашої ППО", - сказав Киричевський.

Киричевський додав, що швидше за все ці літаки використовуватимуть, як ППО.

"Дальність стрільби ракет з F-16 мінімум 70 км – це старі модифікації, більш-менш нові мають дальність стрільби 120 км - ракети AIM-120, найновіші взагалі 180. Тобто F-16 буде не про те, щоб прискорити якісь контрнаступальні дії, а можливо про те, щоб мінімізувати проблеми, які створюють російські ракетні нальоти", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Також Данія передасть ЗСУ 19 літаків F-16.

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