Експерт пояснив, як F-16 допоможуть Україні захиститись від Росії

Експерт пригадав, що Україні потрібно 200 сучасних винищувачів.
Літаки F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, допоможуть Україні захиститись від постійних російських ракетних ударів. Вони можуть бути, як додаткові системи ППО, які вбережуть українське небо.
Про це в етері телемарафону сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.
Він зауважив, що раніше у ЗСУ заявляли, що Україні потрібно 200 сучасних літаків. F-16 від Данії та Нідерландів можуть прикрити Куп’янський, Лиманський, Бахмутський напрямки або південні регіони.
"З іншої сторони, можливо, і не варто сподіватися про те, що F-16 це такий інструмент підтримки сухопутних військ, а в першу чергу це взагалі-то інструмент підсилення нашої ППО", - сказав Киричевський.
Киричевський додав, що швидше за все ці літаки використовуватимуть, як ППО.
"Дальність стрільби ракет з F-16 мінімум 70 км – це старі модифікації, більш-менш нові мають дальність стрільби 120 км - ракети AIM-120, найновіші взагалі 180. Тобто F-16 буде не про те, щоб прискорити якісь контрнаступальні дії, а можливо про те, щоб мінімізувати проблеми, які створюють російські ракетні нальоти", - пояснив військовий експерт.
Нагадаємо, Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Також Данія передасть ЗСУ 19 літаків F-16.
Читайте також:
- Зеленський висловився про умови передавання Україні F-16
- "Сюрприз для Росії": Рютте розповів, коли винищувачі F-16 прибудуть до України і скільки їх буде (відео)
- Зеленський "випробував" F-16 на авіабазі у Нідерландах – відео