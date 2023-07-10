Експерт пояснив, як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ у контрнаступі

Касетні боєприпаси можуть стати дуже ефективним способом підриву коридору через мінні поля, що дозволить українським силам отримати вирішальний імпульс.

Про це сказав військовий експерт Петро Черник.

"Касетні боєприпаси - це така зброя, яка має безпосередньо в своєму тілі, йдеться про снаряд М-864, як мінімум 72 елементи, кожен важить у межах 200 грамів. Коли снаряд заходить на бойову траєкторію, підривається на висоті 15-20 метрів і більше, ніж футбольне поле, засіюється цими субелементами. Уявімо, що на цьому "футбольному полі", або це лісосмуга, є кілька одиниць техніки. Вони серйозно замасковані і вполювати їх звичайним снарядом буде дуже важко. Особливо стосується винищення живої сили, яка ховається в трашеях і бліндажах. Ці невеликі елементи дуже зручно туди проникають.

Отже, ця зброя покликана підняти коефіцієнт ураження живої сили і найголовніше - пошкодити техніку. Такий елемент не може знищити танк, але пошкодити може. Пам'ятаємо, що знищену техніку з поля бою не вивозять, а на пошкоджену тратять величезний моторесурс і ще більше живої сили. І нарешті дійшли до симетричної відповіді - противник дуже давно, особливо в комплектації БМ-21 "Град" застосовує таку зброю", - сказав він.

Нагадаємо:

7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди. Згодом Джо Байден пояснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" щодо відправлення до України касетних боєприпасів. За його словами, Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували передавання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі речниці відомства Марії Захарової 7 липня.

"Застосування касетних боєприпасів — це воєнний злочин", — написала Марія Захарова.

Довідка:

Касетна зброя, або суббоєприпаси – вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.

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