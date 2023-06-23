Експерт пояснив, як НАТО може реалізувати проєкт резолюції США щодо вступу у війну з Росією

Росія може влаштувати в Україні техногенну катастрофу, яка зачепить країни НАТО.

НАТО може реалізувати проєкт резолюції Сенату США, який зареєстрували демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем, щодо вступу у війну з Росією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

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Про це в етері ТСН заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Він заявив, що Росія може влаштувати в Україні техногенну катастрофу, яка зачепить країни НАТО, що може стати причиною вступу у війну.

"Уявімо собі, що вони (російські війська, - ред.) забруднюють річку Дніпро. Це означає, що ці викиду йдуть у Чорне море. В Чорному морі у нас Румунія, Турція, Болгарія... Це напад на країну НАТО", - пояснив Нарожний.

Він нагадав, що наразі в Середземному морі перебуває атомний авіаносець США, також американська морська піхота присутня в Румунії.

"Я б знищив усі війська... за допомогою авіаційного удару - це абсолютно реалістично зробити. У них є там винищувачі 5-го покоління, у них є бомбардувальна база у Великій Британії, з якої може вилетіти Б-52. І після того ввів би війська для контролю цієї атомної електростанції", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО повинні вважати нападом на Альянс застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використатити тактичну ядерну зброю.

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