Експерт пояснив, як Росія використовуватиме північнокорейських військових

Навіть незначні сили від КНДР можуть створити серйозні проблеми для сил оборони України.

Північна Корея передає свої сили спеціальних операцій для росіян, щоб їх використали як "штурмову піхоту з відповідним циклом живучості".

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він заявив, що якщо військових називають силами спеціальних операцій, то війська, які "мають відрізнятися кращим рівнем підготовки порівняно з іншою піхотною масою".

"Але, мовляв, вони проходять короткий тритижневий курс перепідготовки за російськими стандартами, що вказує на те, що росіяни планують використовувати їх як штурмову піхоту з відповідним циклом живучості", – наголосив Киричевський.

При цьому Киричевський зазначив, що навіть незначні сили від КНДР можуть створити серйозні проблеми для сил оборони України.

"У випадку з Північною Кореєю йдеться про кадрових військових, які мають певну ідеологічну прокачку та фанатизм. Ще одне спостереження, яке варто зробити: дві комуністичні держави прожили в ізоляції після розпаду Радянського Союзу – Північна Корея та Куба. От Північна Корея зараз створює нам дуже багато проблем, а як щодо Куби? Хіба що знаємо, що там світла немає, от і все", – констатував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відправлення військ до України було таємним пунктом угоди РФ з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки військових Північна Корея відправила на війну до України.

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