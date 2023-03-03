Експерт пояснив, як владу в Росії захоплять силою і без згоди Заходу

На думку експерта, для Заходу Ходорковський, Гаспаров і Навальний - це трійка, яку визнають опозицією як альтернативу владі.

У річницю повномасштабної війни російські опозиціонери провели в Польщі другий з’їзд народних депутатів. Зокрема, там прийняли революційний акт, який декларує принципи транзиту влади після падіння путінського режиму.

Про розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман.

«Якщо говорити про визнання світом, то поки найближчою до цього статусу є група Ходорковського і Гаспарова. Вони асоціюються з однією силою. Адже це їх покликали на Мюнхенську безпекову конференцію, в той час коли владу Кремля не покликали. Це поки єдине запрошення за весь час, яке офіційна західна влада робила російській опозиції", - каже політтехнолог.

Шейтельман вважає, що для Заходу Ходорковський, Гаспаров і Навальний - це трійка, яку визнають опозицією як альтернативу владі. Інші опозиціонери з цього з’їзду є єдиними, хто висуває лозунги силового захоплення влади.

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"Вони говорять про те, що захопити владу після того, як вона розвалиться - неможливо. Це треба робити зараз зі зброєю в руках. Цей підхід більш практичний, бо він не потребує схвалення країн Заходу. Якщо ця група якимось способом збере армію звільнення Росії, піде на Москву, захопить її і сяде в Кремлі, тоді її і так визнають. Для цього залишилося всього лиш захопити РФ», - додає політтехнолог.

Раніше Сполучені штати Америки заявили, що не надають Збройним Силам розвідувальні дані для можливих ударів по території Росії.