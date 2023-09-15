Експерт пояснив, яку небезпеку становить для росіян знищення кораблів у морі

Внаслідок ударів ЗСУ вночі 13 вересня по військово-морській базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі, були суттєво пошкоджені ВДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Ця атака знизить ударні можливості росіян.

Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук 24 Каналу.

За його словами, удар також вплине на спроможність ремонтувати кораблі країни-агресорки.

"Від початку повномасштабного вторгнення Україна пошкодила вже третій великий десантний корабель. Тобто за 18 місяців російський флот втратив три ВДК, а за 32 роки після розпаду Радянського Союзу країна-агресор змогла побудувати лише два таких кораблі", – зазначив Паламарчук.

Прикметно, що українській авіації вдалося завдати потужного удару про "найбільш захищеній" військово-морській базі Чорноморського флоту Росії.

В ніч проти 13 вересня в Криму було неспокійно. Україна завдала удару по Чорноморському флоту РФ. Росіяни були змушені визнати цей приліт, адже його не можна було приховати. Ворог швидкими темпами “втрачає свої очі” у Чорному морі.

Пошкоджений під час атаки в Севастополі російський підводний човен "Ростов-на-Дону" озброєний модифікованими ракетами "Калібр-ПЛ", для запуску яких може навіть не підійматись на поверхню.

За словами Гуменюк після атаки, росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоб отримати місце для маневрів.

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