Експерт про катастрофу F-16: "Повітряним силам уже за тиждень були зрозумілі причини"

Чи довго триватиме розслідування і коли українцям оприлюднять причини катастрофи винищувача.

Обставини авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні досі розслідують, проте Повітряним силам уже за тиждень були зрозумілі причини катастрофи.

Про це в ефірі "Radio NV" розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За словами експерта, було три варіанти розслідування катастрофи.

"Завжди було три варіанти розслідування катастрофи. Перший був реальний, коли всі знали, що сталося і причини. Другий — офіційний, коли промисловість казала, що це помилка пілота, а Повітряні сили казали, що це недопрацьована машина з недоліками. І третій — для суспільства варіант", — сказав Романенко.

Він додав, що Повітряним силам уже за тиждень були зрозумілі причини катастрофи, а другий варіант "відпадає", адже в України немає авіапромисловості.

"Готується такий варіант, який би влаштував суспільство і не лише наше", — сказав Романенко.

Комісія із розслідування має з’ясувати причини катастрофи, а після цього опрацювати версію, прийнятну для суспільства.

"Зараз на другому етапі воно трішечки буксує", — додав Романенко.

Нагадаємо, загибель пілота, який керував винищувачем F-16, показує, наскільки небезпечними є навіть місії з меншим ризиком в Україні. Олексій Месь з позивним "Мунфіш" разом із літаком розбився в авіакатастрофі 26 серпня під час відбиття російської масованої комбінованої атаки.

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