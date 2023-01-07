Експерт про мобілізацію в РФ: "До березня не залишиться жодного живого або не пораненого"

Із мобілізованих у Росії під час першої хвилі 300 тис. бійців до березня не залишиться жодного живого або не пораненого. Щодо нової хвилі мобілізації, то в РФ з нею виникнуть великі проблеми.

Про це розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, повідомляє "24 Канал".

Він переконаний, що в Росії невдовзі проводитимуть нову мобілізацію, проте призваних на службу банально не буде куди "розпихати" через брак відповідних потужностей. Тож виникне логістичне свавілля.

"І це добре. Уявляєте, як вони взимку спатимуть на ліжках у лісі?" – зауважив політтехнолог.

Він також висловив думку, що на росіян не вплинуло, а до більшості навіть не дійшло попередження від міністра оборони України Олексія Рєзнікова про майбутню мобілізацію.

"У тих, кого саджають до автобусів, як баранів, і везуть на війну, немає ні Інтернету, ні YouTube, ні можливості дізнатися, хто такий Резніков і де розташована Україна. Вони і мапу світу ніколи не бачили", – сказав Шейтельман.

Він також припустив, що в межах нової мобілізації російське керівництво може закрити кордони для чоловіків, проте експерт все ж сумнівається в цьому.

"У них і так багато цих баранів у провінції. Їм ті люди, які намагаються втекти на самокатах до Казахстану, не надто потрібні. Їм простіше дати втекти мільйонам спокійно, і забрати всіх інших, аніж намагатися відловлювати тих, хто вирішив тікати", – пояснив політтехнолог.

Він також пригадав – коли в РФ мобілізували перші 300 тис. осіб, на фронті їх знищували шаленими темпами. За словами Шейтельмана, весь цей призов вичерпався на вбитих та поранених.

"До березня із цих 300 тисяч не залишиться жодного живого або не пораненого. Хоча частково поранені повертаються у стрій, але це вже люди не зовсім здорові", – зауважив експерт.

Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України повідомили, що 15 січня Росія планує оголосили нову мобілізацію та набрати до 500 тис. бійців. Новоспечених окупантів відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у запорізькій області.

Зауважимо, на думку військового експерта Олега Жданова, президент РФ Володимир Путін розраховує в січні-лютому підготувати резерви, щоб піти у новий великий наступ 24 лютого – в річницю вторгнення до України.

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