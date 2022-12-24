Експерт про наступ окупантів з Білорусі: "Технічно, на папері – вже сьогодні-завтра"

За оцінкою історика, російсько-білоруське угруповання військ – це просто натовп мобілізованих, які не готові виконувати бойові завдання.

Технічно в окупантів у Білорусі є люди і всі складові, щоб перейти в наступ на Україну, проте немає головного –злагодженості та ретельно складеного плану.

Таку думку висловив військовий історик Роман Пономаренко у ефірі "Радіо НВ".

"Якщо брати технічний бік справи, то вони вже навіть сьогодні-завтра можуть розпочати цей наступ. У них умовно є військове угруповання. Різні цифри називають: чи то 70 тисяч зосередили, чи то під 100 тисяч. У них є військова техніка, запаси боєприпасів там. Технічно, на папері, у них вже зараз є люди і всі складові для того, щоб перейти у цей наступ", – розповів історик.

Проте у спільного угруповання військ Росії та Білорусі є проблеми, які не дозволяють ворогу наступати з півночі.

"Немає головного — немає злагодженості. І немає ретельно спланованого плану. І – можливості того, що коли вони перейдуть в наступ, все буде відбуватися за їхнім планом", – зауважив Пономаренко.

Він також звернув увагу на те, що ще від часів СРСР у російській армії все прив’язано до наказів, тобто війська не мають ініціативи. Військовий історик оцінює, що цей факт не дозволить загарбникам виконати плани російської влади.

Пономаренко вважає, що угруповання військ у Білорусі – це просто натовп мобілізованих, які не готові виконувати бойові завдання.

"На папері у них все готово, але чи готове це все реально? Чи є готові всі плани? Чи є достатня мотивація? Чи є вишкіл? Чи є злагодження підрозділів? Якщо ви гоните натовп мобілізованих 50 тисяч людей, то це буде просто натовп. Це не будуть військові частини, які готові виконувати бойові завдання", – розповів історик.

Загроза наступу з Білорусі

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія лише створює видимість підготовки наступу з Білорусі. Насправді маневри військової техніки на кордоні покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити командування відвести частину українських сил від південного та східного напрямків.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович інформацію про начебто наступ з Білорусі назвав вкидом і тактикою психологічного терору. Він пояснив, що білоруське угруповання не готове, тож це просто психологічний тиск, який ворог спробує поєднати з повітряними ударами.

Водночас відомо, що до Білорусі прибули найманці з ПВК "Ліга" (входить до "Вагнера"), щоб підготувати провокації на кордоні. Йдеться про обстріл території Білорусі з подальшим звинуваченням на адресу українських військових.

У Буданова розповіли, чи нападе Білорусь на Україну

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