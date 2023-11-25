Експерт про нові подробиці спецоперації СБУ: підриви Кримського мосту дали ляпас Путіну

Окупанти зараз не можуть перевозити боєприпаси ні вантажівками, ні залізницею.

Підриви Службою безпеки України Кримського мосту значно ускладнили всю логістику ворога, росіяни досі змушені перевозити боєприпаси і техніку поромами.

Про це пише політолог, депутат 8 скликання Олександр Черненко, аналізуючи документальний фільм “1+1 Україна” про спецоперації СБУ на Кримському мосту.

Черненко акцентує, що боєприпаси зараз неможливо перевозити ні вантажівками, ні залізницею.

“Підриви мосту стали ляпасами путіну. Які, до того ж, зламали всю логістику ворога. І це історія не про минуле, а про сьогоднішній день. Міст, як військовий логістичний об’єкт, фактично знищено Службою”, - підкреслює екснардеп.

“Головний акцент стрічки – на атаці морськими дронами “Sea baby”, яка відбулася у липні 2023 року. “Морський Малюк” — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. Маємо багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф”, - вважає експерт.

Політолог наголошує, що Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію на морі і фактично вимушена була відвести значну частину кораблів Чорноморського флоту з окупованої частини України.

“Це один з результатів тих перетворень, які провів Малюк, очоливши СБУ: унікальний приклад, коли українська зброя, розроблена і виготовлена в Україні, змінили ситуацію на болі бою”, - резюмує Черненко.

Нагадаємо, що Україна створила морський дрон Sea Baby, який вразив Кримський міст.

Читайте також: