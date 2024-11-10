Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії – долітають у будь-які точки РФ

За словами експерта, нові удари по РФ дронів СБУ мають позитивний для України вплив на хід війни.

Дрони СБУ постійно розширюють географію ударів по військовим об’єктам на території росії. Для України ці удари мають позитивний вплив на перебіг війни.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт прокоментував свіжі удари дронів СБУ по хімкомбінату у Тульській області.

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"Удари дронів СБУ мають позитивний для наших військ вплив на хід війни. Саме завдяки ним скоротився розрив між кількістю боєприпасів у нас та у росіян. Підлеглі Малюка комплексно б’ють у найболючіші точки росіян – склади зброї, НПЗ, заводи "оборонки". Тобто знищується ресурс для ведення війни. Причому знищується на ворожій території. Порох, який, зокрема, виготовляють на хімкомбінаті на Тульщині, один з ключових продуктів при виготовленні боєприпасів", – акцентував політолог.

Також на думку експерта удари дронів СБУ мають і значний психологічний ефект.

"Ворог постійно має бути в напрузі. Не знати куди прилетить. Саме тому географія наших ударів надзвичайно широка. Від Сибіру до Кавказу, від Петербургу до Тульської області. Задача російської влади, на фоні великих втрат на фронті, максимально заспокоїти своїх громадян. Реальні вибухи це заспокоєння нівелюють. Хоча всі прильоти дронів місцева влада заперечує. Така ж історія у Тульскій області – на хімкомбінат мовляв впали уламки. Однак відео з місця подій показують, що "уламки" палають вже другу добу", – вважає Загородній.

"Географія Росії", – предмет лише в тому випадку корисний, коли вивчається по місцям прильотів дронів Служби. І, схоже, ми і далі будемо дізнаватись все нові назви локацій", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ та ССО вразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області. Він входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. По комбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.

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