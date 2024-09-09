Експерт про нові удари по складах росіян: "Бомбити Воронеж" – більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації РФ

Експерт про підриви складів біля Воронежу: для СБУ немає "червоних ліній" на території Росії.

Для СБУ немає "червоних ліній" при ударах по території РФ, тож вона переносить війну у Росію.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи останні підриви складів боєприпасів під Воронежом.

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Експерт підкреслює, що СБУ наносить не поодинокі удари, а здійснює масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті.

"Йдеться про продовження багатоступеневої операції по системному знищенню складів зброї на території ворога. Очевидно, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну, – є законними цілями для України", – наголошує екснардеп.

"Для підлеглих Малюка немає "червоних ліній" на території РФ. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Поки західні партнери думають чи давати дозвіл на удари своєю зброєю вглиб Росії, Служба вже здійснює такі удари власними дронами. "Бомбити Воронеж" – це більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації РФ", – акцентує політолог.

Черненко відзначає надзвичайну точність дронів СБУ.

"Місцева влада традиційно заявила, що збила всі безпілотники, а падіння викликане уламками збитих дронів. В момент, коли я пишу цей блог, склад продовжує горіти і вибухати другу добу. Як бачимо, "уламки" від СБУ найбільш точні у світі. А місцеві жителі, яких терміново відселяють подалі від гігантської пожежі на складі, мені здається можуть почати сумніватись, що "СВО йде за планом", – резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба Безпеки підірвала великий склад боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області. Склад активно використовували для перекидання снарядів і техніки в Україну.

ТСН.ua з власних джерел стало відомо, що після удару безпілотників СБУ на атакованому об’єкті зафіксовано чотири осередки пожежі та безперервну детонацію боєприпасів.

Дрони СБУ "демілітаризували" великий склад боєприпасів в Росії

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