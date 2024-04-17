Експерт про останні операції СБУ: тепер РФ має менше можливостей контролювати повітряний простір вздовж кордону

Зокрема, уражений на Брянщині комплекс “Небо-У” підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

Після останніх успішних спецоперацій СБУ, зокрема знищення російської РЛС "Небо-У", ворог має менше можливостей контролювати повітряний простір вздовж кордону.

Про заявив політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко.

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Екс-нардеп зазначає, що СБУ вразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.

"Саме уражений комплекс "Небо-У" допомагав росіянам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння. Крім того, у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе українським військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", – вважає експерт.

Політолог наголошує, що одне з завдань підлеглих голови СБУ Малюка на фронті – саме знищення дорогої російської техніки.

"За відкритими джерелами, такої техніки підрозділи СБУ знищили вже на суму понад 2 млрд доларів. Одна з цифр – від початку великої війни підрозділи Служби знищили 871 ворожий танк", – каже Черненко.

За його даними, тільки за останні тижні спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили на фронті цілу партію російських зенітно-ракетних комплексів:

2 ЗРК "БУК" різних модифікацій,

1 РЛС "БУК" та 1 станцію виявлення цілей,

4 зенітно-ракетні комплекси "ТОР-М2",

3 Тунгуски",

4 ЗРК "Стріла-10",

1 ЗРК "ОСА".

Він наголосив, що вартість дронів, якими Україна знищила РЛС, в десятки разів менша вартості самої станції.

"Як і у битві за Чорне Море, СБУ відносно недорогими засобами наносить ворогу втрат на сотні мільйонів доларів. Але найголовніше, що знищення одного такого комплексу – це не тільки нанесення матеріальних втрат ворогу, але і сотні врятованих життів українських військових та цивільних", – резюмує експерт.

Нагадаємо вчора стало відомо, що СБУ уразила у Брянській області РФ радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" вартістю 100 мільйонів доларів. По РЛС прилетіли сім дронів-камікадзе літакового типу.

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