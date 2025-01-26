Експерт про удари СБУ по НПЗ в РФ: Україна готова відстоювати свої інтереси з позиції сили

Постійними ударами дронів СБУ по російським НПЗ, частота яких зростає, Україна демонструє, що готова відстоювати свої інтереси з позиції сили.

Про це пише політолог Тарас Загородній

На його думку, Україні вкрай важливо зараз продемонструвати свої можливості і силу міжнародним партнерам.

"Одним з таких факторів сили безумовно є дронові удари по території Росії, інтенсивність яких СБУ нарощує з кожним місяцем. Наприклад, в ніч з 23–го на 24–те січня безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії – однієї з найбільших в РФ. Орієнтовні прямі фінансові збитки від проведеної атаки – понад 75 мільйонів доларів", – підкреслює експерт.

Загородній вважає, що такі удари свідчать про суб’єктність нашої країни.

"Економічні санкції від Малюка – найбільш дієві з усіх, які вводились проти Росії. Втрачати за ніч по 75 мільйонів доларів – такого економіка ворога просто не витримає. А це тільки разові прямі втрати. А крім того, через непрацюючі НПЗ порушується весь ланцюг поставок. Це додаткові багатомільйонні витрати. Всі ці гроші пішли б на війну в Україні. І кожна нова ніч, завдяки Службі, обходиться ворогу все дорожче і дорожче", – акцентує політолог.

"Росіяни не могли не очікувати нових ударів по НПЗ. Адже останній час Служба навідуються на ці об’єкти ворога практично двічі на тиждень. Але тактика і стратегія, яку застосовують у СБУ, а також інтенсивність ударів, не дає можливості кремлю ефективно прикрити ППО свої об’єкти. Удари по НПЗ – це найболючіша точка росіян", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію, нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та рязанську ТЕЦ.