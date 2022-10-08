Експерт про тривалість війни: "Дагестан – це точка, з якої почнеться розвал Росії"

Експерт розповів, від чого залежить тривалість війни Росії проти України.

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що вихід Дагестану зі складу Росії стане точкою її розвалу.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо", пише УНІАН.

Так, за його слоавми, через проблеми економічного, політичного та санкційного характеру багато суб’єктів РФ вирішать відділитись від неї.

"Тривалість цих процесів буде впливати на війну в Україні. Росія вже далеко не високотехнологічна країна. Ця країна поступово деградує та стає світовим ізгоєм, але небезпечна", - зазначив він.

Також, на думку експерта, вихід Збройних сил України на державні кордони прискорить військово-політичну поразку режиму президента РФ Володимира Путіна, але не закінчить війну.

"Тривалість війни залежить від кількох факторів. Перший з цих факторів – це тривалість життя Путіна, йому вже 70 років. Другий фактор – це те, що Росія не може забезпечити свій народ, свої малі народи. Досить скоро ці народи почнуть повставати. Керівництво РФ навмисно замазує їх кров’ю, щоб викликати ненависть", - резюмував Притула.

Жителі республіки Дагестан стали найактивнішими учасниками спротиву. Люди масово виходять на акції протесту, перекривають федеральні траси, відбивають чоловіків у поліції. Серед протестувальників чимало жінок.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України активно звільняють окуповані російськими загарбниками території України. Зараз активний контрнаступ спостерігається на півдні України.

Так, за словами Олексія Арестовича, ЗСУ вже наблизились до Херсона на відстань 30 кілометрів.

У Росії також зростає критика міноборони після постійних невдач на полі бою. За даними британської розвідки, після постійних невдач окупантів на полі бою в Україні впродовж останніх двох тижнів все більше відомих в Росії людей починають критикувати керівництво російського міноборони.

Західні політики сподіваються на перемогу України до кінця року.

На думку військового експерта Кузана, ЗСУ не дозволяють закріпитися російським окупаційним військам та змушують перекидати сили, тому оборона росіян не витримує та розвалюється.

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