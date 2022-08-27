Експерт про війну в Україні: "Росіяни виснажені і майже закінчили наступальні операції"

Британський експерт, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філіпс ОʼБраян поділився своїми висновками та прогнозами щодо війни в Україні з Financial Times.

На його думку, лінія фронту – наразі не головне, за чим варто слідкувати, адже сучасна війна нею не обмежується. І навіть статистика поставок зброї із Заходу для України ― лише один з важливих факторів. Інший, ледь не найважливіший фактор ― те, що десятки тисяч українських військових зараз проходять навчання у Британії, Польщі, Німеччині.

"Для наступу потрібен умілий, вмотивований та повний сил персонал ― Україна, відмовляючись від великих операцій наразі, дає час на підготовку цього персоналу. Скоро він прибуде на фронт, а поки що точні удари далекобійних артилерійських систем послаблюють те, із чим українські солдати зіткнуться при наступі", - вважає експерт.

"Це вже не ті часи, коли варто очікувати монументальних танкових баталій. Той же танк став дуже вразливим проти сучасної зброї. Наступ на Херсон насправді вже давно почався, але тепер він виглядає як максимальне виснаження російської армії перед безпосередньо боями. Поки що ж навіть класичні наступальні операції українців мають здебільшого мету знизити бойовий дух росіян", - додав він.

На думку ОʼБраяна, про проблеми росіян із цим духом свідчить те, як мляво в Росії відбувається мобілізація. І цих солдатів росіяни тренують набагато гірше, ніж українці своїх.

"Ви можете уявити наступ росіян наступного літа ― такий же масовий та кривавий, як операції цих літніх місяців? Можливо, росіянам вдасться воювати восени та взимку, однак вони вже майже закінчили наступальні операції ― а солдат, який не наступає, перетворюється на мішень", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Путін сподівається, що дорога електроенергія і брак ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир’я з РФ на вигідних для Кремля умовах.

Зокрема, цю стратегію Reuters підтвердили два анонімні джерела з Кремля, які також говорять, що Росії буде складно продовжувати війну після зими. Одне з джерел також вважає, що прийнятні умови для Кремля ― віддати Росії весь Донбас і забезпечити "військовий нейтралітет" Києва.

А колишній очільник британської армії Річард Даннат заявив, що всі плани Путіна щодо захоплення України провалилися.

"Думаю, що перебіг воєнних дій набув зовсім іншого напрямку. Мабуть, це найгірший із можливих сценаріїв, його жахливий сценарій", — зазначив Даннет.

Окупанти, відпустіть з полону "азовців"! / маріуполь, Азовсталь, Азов, Оленівка, Луцьк – ТСН

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