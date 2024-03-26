Атака на корабель "Костянтин Ольшанський": чому російське судно навряд чи повернеться на бойове чергування

Після атаки українською протикорабельною ракетою "Нептун" російський десантний корабель "Костянтин Ольшанський", ймовірно, вже не повернеться до бойового чергування.

Російський бойовий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" 26 березня атакували ракетою ПКРК "Нептун". Після цього він навряд чи вже стане на бойове чергування.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Так, згідно зі словами спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ураження російського судна було здійснено ракетою ПКРК "Нептун", інша назва - Р-360.

"У цієї ракети можливості ефективного ураження цілей водотоннажністю 5 тис. тонн. Ракетний крейсер "Москва", водотоннажністю 8 тис. тонн був потоплений за допомогою ураження двома Р-360. Іншими словами, за умови вдалого влучання, у БДК "Костянтин Ольшанський", повною водотоннажністю 4 тис. тонн, навряд чи залишаться шанси на експлуатацію окупантами", - зауважив Коваленко.

За словами експерта, схожа доля спіткала і середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони проєкту 18280 "Іван Хурс", який, ймовірно, Україна атакувала напередодні, 25 березня.

"Хоча, він відрізняється від БДК архітектурою і його слід розглядати більше не як об'єкт із водотоннажністю 4 тис. тонн, а як корабель із критичним показником 2,5 тис. тонн", - додав Коваленко.

Нагадаємо, Сили оборони України 26 березня атакували десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун". Пошкодження судна уточнюються, але воно точно не у бойовій готовності. У ВМС зазначили, що цей корабель росіяни вкрали в України 2014 року під час окупації Криму.

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