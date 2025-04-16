Експерт прокоментував відповідь ЗСУ на ракетний удар по Сумах: до чого він закликав

ЗСУ знищили базу російської ракетної бригади, яка атакувала Суми / © ДСНС України

Реклама

Сили оборони України завдали точкового удару по пункту постійної дислокації 448 ракетної бригади РФ в Курській області, яка 13 квітня вдарила по Сумах балістичною ракетою.

Про це повідомив колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу.

Храпчинський підкреслив, що окрім ударів за допомогою далекобійних БпЛА, Україна має почати створювати спецслужби, які працюватимуть за принципом Моссаду, для виявлення та ліквідації російських військових.

Реклама

“Вже є приклади успішного знищення російських генералів, також була ліквідація інженера, який модернізував ракети Х-59 та Х-69, якими РФ обстрілює Україну. Такі операції треба розвивати”, – заявив Храпчинський.

Він додав, що Росія велика, але боягузлива країна, яка боїться подібних дій. Кожен військовий, навіть той, хто заправляє паливом пускові установки, має розуміти, що може стати мішенню.

Храпчинський також наголосив, що Україна діє у межах міжнародного права, адже всі удари – це відповідь на агресію з боку РФ.

“Ми б’ємо виключно по військових об’єктах. Це не тероризм, а захист нашої держави”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, внаслідкок ворожої атаки окупантів на Суми загинуло 35 людей і 125 поранених.