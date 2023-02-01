Експерт прокоментував заяви Росії про повторний наступ: "Паніка в Кремлі"

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що заяви Кремля про новий наступ Росії є показником паніки в Москві. За його словами, наразі російські збройні сили не здатні проводити стратегічні або оперативно-стратегічні операції, а лише тактичні.

Таку експерт думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Передусім, мені здається, що всі ці заяви про можливий повторний наступ є свідченням паніки в Кремлі на тлі відвертої неможливості розв’язати ті військові завдання, які є. Ми вже бачили неодноразово, як трансформувалися завдання так званої “спеціальної військової операції", - каже Валерій Рябих.

Експерт каже, що огляду на тактику виконання та можливості окупантів - це все ж таки тактичні дії, "які не ведуть загалом до зміни ситуації в театрі воєнних дій".

За його словами, наразі є два основні завдання, що мають російські окупаційні війська. Зокрема, йдеться про активізацію до 24 лютого, тому що "потрібно показати результат".

"Результатом має бути, на думку військових стратегів у Кремлі, повна окупація Донецької та Луганської областей з виходом на адміністративні кордони цих регіонів. Друге завдання - це максимально можливе утримання тимчасово захоплених територій України та забезпечення ось таким чином переговорних позицій", - вважає експерт.

Рябих вважає, що у Кремлі хочуть створити бодай якісь інформприводи, адже диктатору Путіну, ймовірно, треба буде виходити з якимось зверненням до свого народу у річницю повномасштабного вторгнення до України. Адже 24 лютого 2022-го він мав звернення.

"Мабуть, звісно ж, зараз у Кремлі хочуть забезпечити хоча б якісь інформаційні приводи для того, щоб ось це послання могло хоча б формально розглядатися як певний успіх російського військово-політичного керівництва", - наголосив він.

Ймовірний новий наступ Росії

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 31 січня повідомив про підготовку до нового наступу РФ. За його словами, держава вже відповідає на таку "підготовку до спроби реваншу". Разом з тим глава держави наголошує: "Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна потужно готується до потенційного нового наступу російських окупаційних військ. За його словами, є "загрози та виклики" для нашої держави.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також вважають російський наступ неминучим. Ймовірно, вони готуються до активізації на сході України, зокрема в Луганській області. Статися це може у найближчі місяці.

Тим часом військовий експерт Петро Черник каже, що в Росії вичерпуються запаси сучасних озброєнь і техніки. Саме тому під час ймовірного наступу окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема, часів Другої світової війни.

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