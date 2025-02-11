РФ розширює плацдарм на Куп'янському напрямку, ЗСУ не мають ресурсів для протидії – експерт

На думку експерта, Сили оборони не мають достатньо ресурсів на Куп'янському напрямку, щоб запобігти розширенню ворожих плацдармів.

Україна не має достатньо ресурсів на Куп'янському напрямку, щоб протистояти всім спробам ворога розширювати плацдарми на річці Оскіл.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов, передає "Еспресо".

За його словами, окупантам важливо сформувати плацдарми на західному березі річки Оскіл. РФ зацікавлена у захопленні всієї території Донецької області, яка взаємопов'язана з Куп'янським напрямком.

"Це необхідно ворогу для майбутньої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ця найбільша міська агломерація (Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка) є важливою для Путіна. Для повного контролю над Донеччиною та Луганщиною він і розпочав повномасштабну війну у лютому 2022 року", – каже Селезньов.

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Він пояснив, що для ефективного формування плацдарму на Лиманському напрямку ворогу потрібна стабільна логістика. А це неможливо без повного контролю над Куп'янськом і Куп'янськом-Вузловим – найбільшим залізничним вузлом на сході Харківщини.

"Маючи плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Дворічної, ворог може сформувати ударне угруповання, яке зможе діяти в тил нашим військам, що обороняють лінію Вовчанська", – попередив військовий експерт.

На думку експерта, Сили оборони не мають достатньо ресурсів на Куп'янському напрямку, щоб протидіяти всім спробам ворога розширювати плацдарми.

План РФ на весняно-літню кампанію на фронті

"Окрім плацдарму для армії РФ в районі Дворічної, ворог намагається створити понтонно-мостові переправи на ще кількох ділянках річки Оскіл. Виклик дуже серйозний. Який план дій буде обраний українським Генштабом, поки невідомо, але виклик очевидний. Ворог формує основу для майбутніх наступальних дій протягом весняно-літньої кампанії", – говорить аналітик.

Селезньов припускає, що Путін не шукає варіантів завершення війни, а лише – додаткові сили та ресурси для продовження бойових дій. Про це свідчить, зокрема, заява президента Зеленського про намір Путіна збільшити свою армію на 100 тис. солдатів.

Також експерт нагадав, що хоча в новій редакції російської "конституції" зазначені чотири області нашої країни, російські війська розташовані на півночі Харківщини, в східних регіонах Харківської області та на Кінбурнській косі Миколаївської області.

Він не виключає можливість проведення фейкових "референдумів" на Харківщині на кшталт того, що відбулось в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

Раніше у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські війська просунулися під Куп’янськом.

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