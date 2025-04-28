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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
164
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2 хв

Експерт розкрив справжню мету "перемир'я" Путіна на 9 травня

Оголошення “перемир’я” пов’язане із прагненням створити ілюзію стабільності та заспокоїти внутрішню аудиторію.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Навіщо Путін оголосив перемир'я на 9 травня

Навіщо Путін оголосив перемир'я на 9 травня / © ТСН.ua

Російський лідер Володимир Путін оголосив про так зване “перемир’я” на час святкування 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні, аби захистити Москву від можливих ударів українських безпілотників.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов в ефірі “Київ24”.

“Це військова хитрість”, — зазначив Селезньов, пояснивши, що Кремль переймається тим, аби продемонструвати безпечність Москви на фоні ризику атак безпілотників у дні святкувань. “Вони дуже хвилюються, що 7, 8 чи 9 травня в бік Москви та Підмосков’я полетять добрі українські дрони”, — сказав експерт.

На його думку, оголошення “перемир’я” пов’язане із прагненням створити ілюзію стабільності та заспокоїти внутрішню аудиторію, аби безпечно провести парад на Червоній площі.

Селезньов також нагадав, що у період з 2014 по 2022 роки подібні “перемир’я” узгоджувалися з Росією щонайменше 25 разів, але жодного разу домовленості не витримували навіть доби. Бували випадки, коли російська сторона порушувала перемир’я вже через кілька хвилин після оголошення. Така ж ситуація була і цього року під час “великоднього перемир’я”, коли російські війська продовжували обстріли.

“Треба дочекатися відповіді українського керівництва на такі ініціативи Путіна”, — зауважив Селезньов, підкресливши, що “немає жодної довіри” до подібних пропозицій з боку російської влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що остання пропозиція президента Росії Володимира Путіна про перемир’я з’явилася саме у той момент, коли президент США Дональд Трамп почав виявляти розчарування у Путіні.

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