Експерт розповів, чи може світ вплинути на Путіна та чого домагається Кремль

Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, заявив, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України сказавши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський ексклюзивно для ТСН.ua розповів, чи можна зупинити кремлівського диктатора і хто має вплив на Росію.

"Я так розумію, що залишилися ще якісь конкретні санкції, які можуть, наприклад, заморозити все, обмежити діяльність Російської Федерації, але вони і самі від цього постраждають. Тобто треба визначатися, або ми йдемо до кінця, як зараз грає Росія ва-банк, або будемо дипломатичним шляхом, як із Кримом вже вісім років, щось обговорювати. Тому я думаю, що світ може щось зробити, вони і роблять – вони постачають зброю. Але я думаю, що тут повинен бути дуже потужний дипломатичний вплив на цьому тижні максимально. Потрібно, щоб вони впливали на Путіна для того, щоб цього (референдумів - ред.) не відбулося. Тому що це нонсенс. До світової історії це увійде як неоднозначне рішення, тому що прийти і окупувати територію: "Ми проводимо референдум". Та ви окупанти, який референдум, там людей немає, люди повиїжджали", - зазначив він.

За словами Лисянського, дії Російської Федерації підтверджують гіпотези і статті, навіть того ж пана Залужного, що ця війна надовго, вона не до кінця року. Він зазначив, що Росія не дасть задньої в останній момент і визнає так звані результати "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

"Тому що на сьогодні всі процеси лобіює Російська Федерація. Крім Росії, це нікому не потрібно. Це навіть не потрібно колаборантам, що Пасічнику, що Пушиліну. Вони дуже нормально жили: дотації з РФ, перемовини, вони розпилювали бюджети, у них було все добре. І щойно Росія визнає псевдореферендуми, їх знімуть з посад і поставлять росіян. Вони нікому не потрібні", - резюмував правозахисник.

Нагадаємо, Путін заявив про проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Читайте також: