Бої за Авдіївку: експерт відповів, чи прорвалися окупанти до промзони (оновлена карта)

Ворог не покидає спроб наступу на Авдіївку. У місті є дві промзони - на півночі і на півдні. Якщо говорити про північ, це коксохім. Там росіяни намагаються закріпитися на цій ділянці в промисловій зоні.

Думку про це висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, окупанти наразі мають можливість здійснювати штурмові дії на півночі біля Авдіївки.

"Спепове майже межує з залізницею. Росіяни нещодавно змогли перейти на правий бік від залізниці і закріпитися на позиціях при цьому не змогли. Але саме цей перехід їм дозволив розпочати бойові дії, які відбувалися майже на околицях Степового", - мовиться у повідомленні. Це місце вони могли б використовувати під час третьої хвилі наступу, яку вони планують як трамплін", - каже він.

Росіяни створюють умови для того, щоб підготувати третю хвилю наступу з великою кількістю механізованої складової.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від DeepState

Бої за Авдіївку: що відомо

Українські війська провели успішну атаку в районі Авдіївки та просунулися вперед 19 листопада.

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Ворог поповнює "знекровлені штурмові підрозділи".

Днями російським військам вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони українського міста Авдіївка. Саме на танки-камікадзе покладається президент РФ Володимир Путін.