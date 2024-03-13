Експерт розповів, чи є у Путіна можливості для нарощування інтенсивності війни

Виснаження російських військ буде напряму впливати на можливості російського диктатора Путіна нарощувати інтенсивність війни в Україні.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що окупанти зазнають досить серйозних втрат, і їх необхідно компенсувати.

"Вони намагаються доукомплектовувати в пожежному порядку старими танками Т-55, тим, що можуть, Т-62 ще деякі проскакують, вони везуть їх на фронт, тому що вони зараз у наступі. Наступ триває. Тому я думаю так, якщо зараз українські сили діятимуть в такому самому дусі й у такому самому напрямку, завдаючи таких максимальних втрат, зменшуючи можливості російських військ, то в мене навіть закрадаються сумніви, чи зможуть вони думати про літню кампанію. Оскільки ті втрати, яких зазнають, необхідно заповнювати, необхідні додаткові постачання. Все одно якась пауза на перегрупування, доукомплектування військ, ротації необхідні. Тому я не думаю, що вони будуть здатні за такого активного темпу наступу і понесення втрат, і що в такому самому темпі в них з’явиться одразу друге або третє дихання піти влітку", — сказав він.

Разом з тим, за словами Мосієнко, є і інший варіант.

"У разі, якщо буде Росією збільшена мобілізація, наприклад, після так званих виборів, вони намагатимуться нарощувати свої контингенти, але все одно вони обіцяли ротацію підрозділам, які зараз на фронті, за штурм Авдіївки, наприклад. За те, що увійшли в Авдіївку. Вони це не проводять, це означатиме апріорі падіння морального рівня тих підрозділів, які зараз на фронті. Плюс час мобілізації, пропускна спроможність по полігонах теж викликають питання. Тому, виходячи з цього, мені здається, що все-таки буде досить складно", — каже Мусієнко.

Він додав, що наразі Україна відбиває атаки ворога і завдає максимальних втрат російським військам, так само виграє час.

"Тому що ми чекаємо на F-16, далекобійні ракети, а можливо, і військові контингенти НАТО, і нам потрібен цей час. Тому що ситуація змінюватиметься", — резюмував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог посилив атаки на одному з напрямків, застосовує хімзброю.

Крім того, ми раніше інформували, що Генштаб назвав втрати ворога за добу.

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