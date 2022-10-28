Експерт розповів, чи зможе Росія виробляти свої дрони-камікадзе

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що агресорка Росія може виробляти просту, але небезпечну зброю. З його слів, Кремль намагається перевести економіку на військові рейки. Втім, це довгостроковий процес, а тому РФ навряд чи вдасться.

Таку думку він висловив Суспільному в ефірі єдиного телемарафону.

"Росія перебуває під санкціями, тому поступово деградує. Вони можуть виробляти якісь прості і досить небезпечні "іграшки", - сказав Грабський.

За його словами, загроза в тому, що дрон-камікадзе можна зробити на не досить високотехнологічному підприємстві. Втім, наразі не йдеться про те, що росіяни можуть зробити щось нове, наголосив експерт.

Створивши концепцію ППО і протидронової оборони, Україна може протистояти цьому. Хоч немає системи, яка б збивала всі об'єкти на 100%, але ефективність такої системи звела б нанівець сам принцип нанесення таких масованих ударів, додав Грабський.

"Треба усвідомити, що не можна гнатися за кількістю. Неможливо нам створити, наприклад, десять тисяч танків, які є в Росії, або інших засобів. І ми маємо протидіяти якістю", - сказав експерт.

Він також наголосив, досі світ не стикалася із ситуацією, коли країна піддавалася такій довготривалій агресії із масованим застосуванням крилатих ракет і безпілотників.

"Об’єктивно ніхто не був готовий до такої ситуації. Ми тільки стоїмо зараз на порозі вирішення самої концепції того, як треба відбивати, як створювати власну багатоешелоновану ефективну систему ППО, ПРО та протидронової системи захисту", - пояснив Сергій Грабський.

Нагадаємо, 22 жовтня над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку "єППО". Зазначається, що ворожий об'єкт не могли побачити локаційні пристрої через особливості рельєфу місцевості, але завдяки "єППО" ціль вдалося знищити.

Читайте також: