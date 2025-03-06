Експерт розповів, чи зможе Україна атакувати об’єкти ворога без розвідданих США

Україна має на озброєнні свої власні авіакомплекси, які дозволяють робити лазерне підсвічування для завдавання ударів.

Україна зможе продовжувати завдавати ударів по ворожих об’єктах у Росії та на окупованих територіях, навіть без розвідувальних даних від США.

Про це заступник директора української компанії-виробника РЕБ, експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський сказав у ефірі "Київ24".

"Заяви стосовно того, що ми не зможемо бити високоточною зброєю по деяких об’єктах або на території Російської Федерації, або навіть на тимчасово окупованих територіях України, не відповідають дійсності. Тому що насправді у нас є певні свої власні авіаційні комплекси, які дозволяють на робити лазерну підсвітку для нанесення ударів", – пояснив експерт.

"Так, є проблема з боку Сполучених Штатів, ми бачимо такі потужні качелі у плані, чи є допомога, чи нема допомоги, чи надають розвідувальні дані, чи ні. Іноді здається, що вони там уже в "будьоновках" сидять у Білому домі. Але треба зрозуміти, що насправді у нас є всі власні можливості для того, щоби вибудувати свої, отримувати свої дані", – акцентував Храпчинський.

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У цьому контексті він звернув увагу на OSINT – розвідка з відкритих джерел інформації.

"Нам активно в цьому допомагають навіть російські пабліки, публікуючи у своїх телеграм-каналах будь-яку інформацію. ЇЇ можна обирати, аналізувати і надавати певну інформацію", – сказав експерт.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що без розвідданих від США Україна не зможе настільки ефективно використовувати західну зброю великої дальності, як-от системи HIMARS або ракети Storm Shadow.