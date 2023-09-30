Експерт розповів, чого варто очікувати від росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Незважаючи на те, що наразі російські військові знизили темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, загострення на Куп’янсько-Лиманському напрямку все ж таки варто очікувати.

Таку думку озвучив військовий оглядач Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Ситуацію на цій ділянці фронту він називає дивною. Зокрема, два дні тому спостерігалася досить серйозна динаміка на бойових позиціях противника.

"Саме туди ворог перемістив підрозділи 25-ї армії, яка нещодавно була створена на території Російської Федерації. Вона ще поки не повністю укомплектована. Рівень укомплектованості за особовим складом становить близько 80%, а за технікою — близько 50%. Однак ці підрозділи були переміщені на Куп’янсько-Лиманський напрямок", - каже Селезньов.

За його словами, розпочалися заходи з розмінування мінних полів. Окупанти підтягують бронетехніку ближче до лінії бойового зіткнення. Можливо, відбуваються ще підтягування додаткових ресурсів окупантів, висловився експерт.

"У будь-якому випадку, я думаю, в українських Сил оборони, які діють на цій ділянці фронту, все перебуває в повній бойовій готовності. Бо чекати тих чи інших нехороших подій на цій ділянці фронту все ж таки варто, бо ворог має чималу кількість ресурсів. І, безумовно, щоразу, коли техніка перебуває поблизу бойових позицій, лінії оборони, вона точно буде задіяна", - каже військовий оглядач.

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що росіяни не опиняться в оточенні в Бахмуті, тому що логістика працює. Зокрема, йдеться про східну артерію.

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