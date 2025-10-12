Експерт розповів, чому регіони України по-різному реагують на удари по енергосистемі

Удар по енергетиці / © Associated Press

В Україні відчутна різниця у рівні готовності регіонів оперативно реагувати на російські атаки по об’єктах енергетики.

Про це в етері Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Шкода від російського удару по енергетичній системі України дуже мала — це точно не те, на що розраховували московити. Безумовно, атака була потужною. Втім, протягом 24 годин споживачі отримали заживлення, а водопостачання було відновлене», — зазначив Харченко.

За його словами, нині триває оцінка пошкоджень і вже розпочалися перші хвилі ремонту. «Ситуація абсолютно контрольована», — додав експерт.

Харченко наголосив, що фортифікаційні заходи, вжиті для захисту енергетичних об’єктів, суттєво мінімізували наслідки російського удару.

«Російська атака стала ще однією перевіркою для національних мереж. Росіяни били по багатьох об’єктах генерації. Це був підступний і добре спланований удар. Ворог використав максимум своїх тактичних можливостей, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Якби не фортифікаційний захист, наслідки могли б бути значно тяжчими», — пояснив він.

Окремо Харченко відзначив, що у Києві значну роль у відбитті атаки відіграли системи протиповітряної оборони Patriot.

Також експерт підкреслив, що росіяни вважають найефективнішими удари по розподільчих мережах, розташованих на відстані 100–120 кілометрів від лінії фронту чи кордону.

«Сьогодні всі російські атаки на енергосистему можна умовно поділити на три групи. По-перше, це масовані удари по певних типах генерації, як було нещодавно. По-друге, удари по газовидобутку, які також мають суттєвий ефект. І, по-третє, найнебезпечніші для нас нині — це атаки на розподільчі мережі в зоні 100–120 км від фронту», — уточнив він.

«Є регіони, які добре підготувалися — після ударів усе швидко відновлюється. Але є області, де кожна атака викликає паніку, і десятки тисяч людей залишаються без електрики. Сьогодні різниця у готовності регіонів України до таких атак справді дуже відчутна», — підсумував Олександр Харченко.

Раніше повідомлялося, що через російські удари Україна втратила істотну частину потужностей власного видобутку.

Ми раніше інформували, що масована атака росіян на енергетику 10 жовтня залишила кілька областей України без світла.