Експерт розповів, де окупанти розміщують найбільші запаси своєї техніки на півдні

Найбільше військової техніки наразі зосереджено поблизу Херсону, Бериславу, Мелітополю, а також Джанкою у Криму.
За словами військового експерта Сергія Грабського, там росіяни розмістили багато техніки. Деякі з населених пунктів слугують для ворога серйозними транспортними вузлами.
Про це Грабський розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".
"Дуже складно перерахувати всі пункти, де розташовані ті склади, тому що є таке поняття у військовій справі, як ешелонування бойових запасів і матеріальних засобів", - зазначив експерт.
За його словами, йдеться про район Херсону та Бериславу, який є досить серйозним вузлом оборони ворога. Крім того, Мелітополь став великим транспортним вузлом для окупантів.
"Відповідно в цьому районі зосереджено достатньо серйозні ресурси російської армії", - зазначив експерт.
Грабський також розповів про Джанкой у Криму, де росіяни також організували велику вузлову станцію. Там наразі зосереджені "досить серйозні засоби російської армії".
Крім того, десятки складів загарбників наразі розташовані як на лівому, так і на правому берегах.
"Я хотів би звернути увагу на ще одну дуже важливу особливість останнього звіту оперативного командування "Південь". У першому рядку було вказано 13 командних пунктів. Тобто знищення мережі командних пунктів свідчить про те, що Україна провела дуже сильну розвідувальну роботу і зараз просто знищує всю систему управління ворога на південному напрямку, що стоїть поряд зі знищенням складів і свідчить про проведення активних контрнаступальних дій", - наголосив експерт.
Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили переправу через Дніпро та багато військової техніки росіян.
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