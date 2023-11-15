Експерт розповів, до чого готуються окупанти під час затяжних вильотів МіГів

Останнім часом в Україні повітряні тривоги тривають значно довше, ніж зазвичай. Це пов'язано з тим, що росіяни почали проводити дозаправлення винищувачів МіГ-31К у повітрі.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, навіщо ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі та до чого таким чином готуються окупанти.

Про це він розповів 24 Каналу.

Селезньов каже, що ракети типу "Кинджал" можуть долати велику відстань й точно влучати в ціль. Протидіяти цим ракетам спроможні лише комплекси протиповітряної оборони Patriot. Однак наявних систем замало, щоб надійно закрити небо над країною. Для цього необхідно щонайменше 13 батарей.

"Ворог розуміє, що українці дотримуються норм та правил поведінки, коли чують сигнал повітряної тривоги. Тому росіяни відпрацьовують завдання дозаправлення в повітрі авіаційним гасом, а ми по 3 – 4 години перебуваємо в укриттях", – каже Селезньов.

Зараз російське військове командування реалізовує завдання Путіна патрулювати акваторію Чорного моря. В північно-західну частину російські винищувачі не залітають, тож злітають переважно з авіабази в селі Севаслейки або з летовища "Моздок".

"Очевидно, що ворог й надалі реалізовуватиме цю тактику, але ми повинні бути напоготові, адже росіяни накопичили чимало ракетних ресурсів. Українська розвідка наголошує, як тільки температура за вікном сягне нижче нуля градусів, то ворог знову повернеться до тактики ракетного терору. Російські ракети будуть спрямовані на наші об'єкти критичної інфраструктури", – додав Селезньов.

Зазначимо, тривалість оголошених повітряних тривог в Україні тепер суттєво збільшилась. Якщо раніше через МіГи повітряна тривога лунала 20 хвилин, то зараз – від 2 до 3,5 години. Чому повітряна тривога довга і до чого готуватися українцям, пояснює ТСН.ua.

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