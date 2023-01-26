Експерт розповів, до яких хитрощів вдається РФ під час атак по Україні

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, які три елементи атак по Україні зазвичай використовує ворог.

Російські окупанти кидають всі сили на терор українського населення. З метою атак по Україні росіяни використовують свої літаки-"кинджалоносці", іранські БПЛА та крилаті ракети.

Про це Згурець розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог зазвичай використовує три елементи атак по Україні - це підняття літака у повітря з ракетами "Кинджал", що примушує нас активізувати засоби радіолокаційного спостереження, щоб активізувати комплекси ППО. Далі, по виявлених об'єктах ворог намагається здійснювати атаки БПЛА Shahed. Але головна мета цих безпілотників вплинути на вичерпання ресурсів зенітних ракет, які закривають Київ. Коли злітає ворожий ракетоносій, ми оперативно перебазовуємо свої комплекси ППО, вони перебувають у постійному русі, щоб противник не виявив місце розташування. Після збиття Shahed противник вважає, що можливості нашої ППО зменшилися і можна вже використовувати крилаті ракети, які гарантовано збиває наше ППО", - розповів Згурець.

За його словами, російські ракети Х-22 завдають найбільшої руйнації. Ворог також може використати ракети С-300 та С-400 для ударів по Києву.

"Противник під прикриттям крилатих ракет може використовувати С-400 з території РФ або з території Білорусі", - додав Згурець.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, російські окупанти знову почали масовано обстрілювати ракетами Україну. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, скільки ракет може випустити ворог. Так, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни можуть випустити понад 30 ракет.