Експерт розповів, як Білорусь допомагає Росії координувати дронові атаки на Україну

Росія усе активніше застосовує дрони, які використовують супутниковий зв’язок Starlink та інші системи навігації для обходу українських РЕБ. Водночас у координації роботи російських безпілотників дедалі помітнішу роль відіграє Білорусь.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, застосування Starlink забезпечує ворогу стабільний канал зв’язку з дронами навіть під час активної роботи українських систем РЕБ. Це дозволяє обходити перешкоди, літати на наднизьких висотах і залишатися малопомітними.

«Такі дрони можуть маневрувати та уникати виявлення радарами й іншими системами детекції. Це дозволяє їм долітати до великих міст, зокрема і до Києва, як це було 26 січня, коли тривога у столиці тривала понад 3 години», — зазначив експерт.

Храпчинський наголосив, що навіть без бойової частини такі апарати становлять серйозну загрозу. За його словами, дрони можуть нести шрапнельний заряд, який у разі підриву здатен уразити людей у радіусі до 300 метрів.

Саме тому, пояснив він, у густонаселених районах рішення щодо знищення безпілотників ухвалюються з особливою обережністю.

«Зв’язок Starlink використовують як на розвідувальних, так і на ударних дронах. Платформа однакова, і розвідувальний дрон зовні майже не відрізняється від ударного», — пояснив Храпчинський.

Водночас, за словами директора з розвитку оборонного підприємства, існує ще одна серйозна загроза — використання росіянами мобільних веж зв’язку на території Білорусі.

«У Білорусі переобладнують окремі вежі мобільного зв’язку, які можуть випромінювати сигнал радіомаяка, щоби дрони в повітряному просторі України могли формувати власну систему координат», — пояснив експерт.

Крім того, Росія може застосовувати тактику так званого «головного дрона», який координує роботу групи безпілотників і передає інформацію іншим апаратам.

«Головна загроза полягає в тому, що ворог створює розумний засіб ураження, який може працювати в групі та допомагати іншим дронам коригувати свої дії», — наголосив Храпчинський.

Він також зауважив, що російська армія постійно змінює тактику, а ефективна протидія таким загрозам потребує комплексних і дороговартісних рішень.

«Сьогодні ми стикаємося з трьома складними компонентами: нестачею грошей, технологій і особового складу. Для протидії потрібна велика кількість сенсорів і систем, які мають працювати в єдиному інформаційному контурі без затримок», — зазначив експерт.

На його думку, новий міністр оборони має об’єднати зусилля держави, військових та інженерної спільноти для створення багаторівневої системи захисту повітряного простору.

«Нам важливо сформувати інженерні рішення, які допоможуть військовим швидше реагувати на загрози. Ми не зможемо одразу закрити всю територію України, але можемо правильно вибудувати етапи реалізації такої системи», — підсумував директор з розвитку оборонного підприємства.

Раніше повідомлялося, що президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан заявив, що використання повітряного простору та технічної бази Білорусі напряму впливає на ефективність роботи української ППО.

Ми раніше інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати масштабну перевірку боєготовності збройних сил.