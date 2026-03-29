Експерт розповів, як українські дрони можуть обходити ППО ворога

Пожежа на нафтобазі у РФ / © фото з соцмереж

Прикордонна смуга Білорусі та Росії, а саме район міста Костюковичі на білоруській території, є зручною для того, щоб безпілотники могли летіти максимально низько — практично над деревами.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив військовий експерт Іван Ступак.

«Щодо питання, як українські дрони пролетіли до порту Приморськ в Ленінградській області, то є зони, де російська ППО не працює. Ця зона називається територією Республіки Білорусі. Це моє особисте припущення, я можу це собі дозволити. Моє припущення є логічним та адекватним», — зазначив він.

Водночас експерт додав, що українське командування навряд чи підтвердить цю версію.

«Розумію, що наше командування це не підтвердить, але, як на мене, ця стежинка є працюючою. Завжди нею користуватися неможливо, бо росіяни постійно аналізують патерни. Коли ми використовуємо певні шляхи, то вони намагаються влаштувати засідки свого ППО на упередження, перед нашим наступним ударом», — пояснив Ступак.

За його словами, цього разу російська сторона не змогла передбачити маршрут атаки.

Як результат — уражений порт, який, за різними оцінками, забезпечує до 90% експорту російських нафтопродуктів. Також пошкоджені виробничі потужності компанії Новатек, що працює у сфері нафтопереробки.

Експерт також звернув увагу на особливості білоруської протиповітряної оборони.

«Білоруська ППО родом з Радянського Союзу і була зроблена по кальці — треба збивати щось дуже-дуже важке, як-от гелікоптер, ракета або літак. А якщо щось з пінопластом, то — „ой, не знаємо“. А якщо летить 10–15 метрів над землею — „ой, ми з таким роботи не мали“, — сказав він.

За словами Ступака, саме прикордонні райони між Росією та Білоруссю, зокрема поблизу Костюковичів, можуть бути зручними для таких польотів.

«Я припускаю, що саме прикордонна смуга, Росія та Білорусь, район міста Костюковичі на білоруській території є дуже зручним, щоб безпілотники летіли низько, майже над деревами. А білоруська ППО реагує тільки постфактум — люди скаржаться, що чули, як пролітають дрони, але вони вже пролетіли. Відповідно, пролетіли, так пролетіли», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що на території нафтопереробного заводу «Славнефть- ЯНОС» у російському місті Ярославль сталася масштабна пожежа. Раніше дрони вже атакували цей об’єкт.

Ми раніше інформували, що українські дрони успішно атакували Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії.