Експерт розповів, як ЗСУ використали втрату ворогом доступу до Starlink

Термінал Starlink / © reuters.com

Українські військові скористалися моментом, коли російська армія втратила керованість підрозділів через проблеми зі Starlink.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ та фахівець з військової контррозвідки Михайло Притула.

За його словами, Сили оборони використали паузу в управлінні російськими підрозділами.

«Використали той момент, що Росія втратила керування військами завдяки виникненню Starlink. Росіяни — вони дуже мудрі люди в лапках. І вони використовували для боротьби з Україною той самий Starlink, не створивши свого нічого», — зазначив він.

Притула пояснив, що тимчасова втрата керованості відкрила можливості для дій української сторони.

«Тому, певно, була використана ця пауза в управлінні військами, поки вони відновляться. Тим паче, що ми розуміємо: кілзона досить велика — це 20–30 кілометрів у деяких випадках», — сказав експерт.

Він наголосив, що за таких умов лінія зіткнення фактично розмита.

«Тобто лінії зіткнення як такої немає. І втрата керування військами на певній території веде до втрати цих територій фактично», — додав він.

Окремо експерт звернув увагу на розпорошеність російських сил.

«Навіть та кількість особового складу Російської Федерації, яка є на фронті, вона достатньо розпорошена. Це система, яка керується і контролюється в основному тими ж дронами — з їхнього боку теж», — пояснив Притула.

На його думку, українські військові скористалися сприятливою ситуацією.

«У цьому випадку була використана нагода сприятливої ситуації для того, щоб забрати контроль у свої руки», — зазначив він.

Водночас Притула висловив прогноз щодо ресурсів РФ.

«Коли у росіян закінчаться ресурси, а вони достатньо скоро закінчуються — ще цього року, — то вони будуть просто тікати з цих територій. Вони не можуть їх утримувати», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони РФ заявили, що системи супутникового зв’язку Starlink використовувалися для «введення противника в оману», а їх відключення нібито не спричинило жодних проблем для підрозділів окупаційної армії.

Ми раніше інформували, що у РФ втрати на фронті різко зросли після того, як ворог втратив доступ до послуг Starlink.