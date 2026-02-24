- Дата публікації
Експерт розповів, як ЗСУ використали втрату ворогом доступу до Starlink
Це дозволило перехопити контроль на окремих ділянках фронту.
Українські військові скористалися моментом, коли російська армія втратила керованість підрозділів через проблеми зі Starlink.
Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ та фахівець з військової контррозвідки Михайло Притула.
За його словами, Сили оборони використали паузу в управлінні російськими підрозділами.
«Використали той момент, що Росія втратила керування військами завдяки виникненню Starlink. Росіяни — вони дуже мудрі люди в лапках. І вони використовували для боротьби з Україною той самий Starlink, не створивши свого нічого», — зазначив він.
Притула пояснив, що тимчасова втрата керованості відкрила можливості для дій української сторони.
«Тому, певно, була використана ця пауза в управлінні військами, поки вони відновляться. Тим паче, що ми розуміємо: кілзона досить велика — це 20–30 кілометрів у деяких випадках», — сказав експерт.
Він наголосив, що за таких умов лінія зіткнення фактично розмита.
«Тобто лінії зіткнення як такої немає. І втрата керування військами на певній території веде до втрати цих територій фактично», — додав він.
Окремо експерт звернув увагу на розпорошеність російських сил.
«Навіть та кількість особового складу Російської Федерації, яка є на фронті, вона достатньо розпорошена. Це система, яка керується і контролюється в основному тими ж дронами — з їхнього боку теж», — пояснив Притула.
На його думку, українські військові скористалися сприятливою ситуацією.
«У цьому випадку була використана нагода сприятливої ситуації для того, щоб забрати контроль у свої руки», — зазначив він.
Водночас Притула висловив прогноз щодо ресурсів РФ.
«Коли у росіян закінчаться ресурси, а вони достатньо скоро закінчуються — ще цього року, — то вони будуть просто тікати з цих територій. Вони не можуть їх утримувати», — підсумував експерт.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони РФ заявили, що системи супутникового зв’язку Starlink використовувалися для «введення противника в оману», а їх відключення нібито не спричинило жодних проблем для підрозділів окупаційної армії.
Ми раніше інформували, що у РФ втрати на фронті різко зросли після того, як ворог втратив доступ до послуг Starlink.