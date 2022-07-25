Експерт розповів, кого саме Путін планує примусово мобілізувати для війни в Україні

Примусова мобілізація в Росії може розпочатися ​​за рахунок призову мешканців глибинних регіонів РФ.

Про це на Youtube-каналі "Апостроф TV" розповів експерт з питань реформування правоохоронних органів, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Саме за рахунок них Путін планує збільшити чисельність своєї армії на території України.

"Я впевнений, що на певному етапі росіяни можуть прийти до того, що вже ніякою морквинкою не можна буде підтягнути цих людей, ніякою пропагандистською машиною, промивкою мізків підтягнути на війну в Україну. Ніхто не піде, як вони кажуть, бити нацистів і фашистів, як це діди робили. Я впевнений, що на якомусь етапі повстане питання: так, треба якимось чином тягнути, давайте вже примусово", - зазначив він.

За його словами, мобілізація буде проводитися в глибинці, а не центральних регіонах Росії. Це буде не в Пітері, не в Москві, не в центральних районах, а десь там подалі.

"Північний Кавказ, може туди Дальній Схід, де можна взяти людей, посадити в автівку або потяг і відправити до України. І ніхто не буде писати про це, розповідати, піднімати "кіпіш", як вони кажуть. Так росіяни, можливо, будуть підвищувати чисельність своїх військ на території України", - наголосив Ступак.

Нагадаємо, Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в Україні.

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