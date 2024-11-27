Експерт розповів, коли можливий контрнаступ ЗСУ і від чого буде залежить

Наразі українські Збройні сили перебувають в оборонній позиції - відповідно до ухваленої 2023-го стратегії. Якщо є Сили оборони мають плани на контрнаступ, то це потребує тиші.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Говорить великий Львів".

За його словами, тему контрнаступу може озвучувати саме головнокомандувач і лише тоді, "коли він вважає це доцільним".

"Пам’ятаємо, як в 2023-го багато хто почав говорити про контрнаступ. Усі почали дискутували, розглядали різні варіанти, напрямки, які сили, засоби, яка область, який район, місто буде звільнено і так далі. Чим це все закінчилось? Тому якщо є плани на контрнаступ, то все ж таки такі плани потребують тиші", - зауважив експерт.

Коваленко висловив думку про те, що перспективи виходу ЗСУ з оборонного ведення бойових дій найближчим часом нема. Зокрема, вважає експерт, це точно не станеться до інавгурації Дональда Трампа.

"Після інавгурації будемо дивитись по обставинах. Найважливішим ще аспектом є те, в якому стані будуть російські війська. Скільки б вони не демонстрували свої "орєшніки", якісь танки на якихось виставках, але факт залишається фактом – вони виснажені. Вони виснажуються. Цього року було навіть декілька місяців, коли їхній мобілізаційний потенціал щомісячний не дозволяв компенсувати втрати за місяць в "нуль" та "в плюс". В них була компенсація втрат "в мінус", - зазначив експерт.

Оскільки окупаційні війська фактично перебувають межі виснаження і 2025 рік відкриває багато можливостей для України.

"Але багато що буде залежати від того, які перші кроки буде робити Дональд Трамп і, відповідно, як буде відбуватися взаємодія наших міжнародних партнерів з Україною, які будуть відповіді, наскільки швидкі будуть відповіді на всі наші запити", - каже Коваленко.

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