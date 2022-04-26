Експерт розповів, коли окупанти можуть почати чергову фазу активних бойових дій

Якщо в російських військових будуть сили, вони не будуть робити паузу, а можуть почати чергову фазу активних бойових дій в червні-липні.

Подальші дії загарбників залежатимуть від того, наскільки швидко, наскільки болісно завершиться для Росії компанія на Донбасі і як швидко вони можуть відновити сили.

Про це заявив народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ.

"Те, що вони роблять зараз - прицільні ракетні удари по військових заводах, по залізничних вузлах, по об'єктах критичної інфраструктури, по магістралях, по електростанціях - вони будуть продовжувати. Вони будуть пробивати те, що дозволяє жити державі і що дозволяє функціонувати ЗСУ", - зазначив він.

За словами експерта, у них зараз з'явилися нові пріоритетні цілі. Їх непокоїть, що в Україні поступово починає працювати ленд-ліз.

"Вони починають вираховувати, де саме, якими залізничними шляхами буде рухатись ця техніка і озброєння, де вона можливо буде зберігатись і будуть намагатися вибивати. Саме з цим і пов'язана збільшена кількість ракетних і авіаційних ударів по залізниці по залізничній інфраструктурі", - резюмував Рахманін.

Раніше Рахманін заявив, що на Донбасі окупанти намагаються наносити ЗСУ максимального вогневого ураження - щільного вогню, масованого концентрованого застосування артилерії та авіації. Для росіян досягнення запланованих успіхів на Донбасі є вкрай важливим, тому вони не зупиняються ні перед чим та зосередили на цьому напрямку усе можливе. Ворог намагається максимально використовувати свою перевагу у повітрі та важкому озброєнні.

Що означає стягування російських військ на Донбас - "Нічна варта"

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