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Експерт розповів, коли західна зброя змінить ситуацію на полі бою

Експерт розповів, коли західна зброя змінить ситуацію на полі бою

Зброя країн Заходу змінить ситуацію на фронті / Фото: Associated Press

ЗСУ потребують значно більшої кількості артилерії, ніж мають зараз.

До середини літа Україна отримає достатню кількість зброї, щоб змінити ситуацію на фронті.

Таку думку в етері телемарафону полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.

"З нашого боку, головні чинники, які можуть по-справжньому вплинути, це якби дійсно у нас з'явилася велика кількість далекобійних ракет ATACMS, з допомогою яких ми б нарешті почали знищувати логістику у першу чергу: залізницю і електротяги", - сказав Черник.

Він нагадав, що Росія використовує залізницю для забезпечення майже всіх своїх військ.

Крім того, Україна скоро має отримати винищувачі F-16, які створять великі проблеми для російських Су-34 і не дозволять більше вільно скидати бомби на позиції сил оборони.

Черник також заявив, що ЗСУ потребують значно більшої кількості артилерії, ніж мають зараз.

"Але, з боку противника, як була ця класична піхотна навала, так і буде продовжуватися, помножена на великі артилерійські вали", - сказав Черник.

Крім того, експерт звернув увагу, що США після відновлення постачання допомоги почали передавати ЗСУ високоточні бомби.

"На мій погляд, це, у першу чергу, бомби за системою JDAM, GBU-12 і GBU-38, масою від 230 до 270 кілограмів. F-16 можуть брати такі бомби до шести на борт. Це планерна бомба, яка завдає ударів на 110 км", - сказав Черник.

Він припустив, що це може бути ознакою підготовки до відправлення Україні літаків F-16.

"Я, звичайно, десь підіймаю планку оптимізму, не знаю, як буде у реальності, але є таке тверезе розуміння, що це може статися", - наголосив Черник.

Він заявив, що російські Су-34 скидають авіаційні бомби на відстані до 70 км від фронту, і їх збивати дуже важко, а от самі бомбардувальники знищувати набагато простіше.

Зокрема їх можна буде збивати ракетами AIM-120 AMRAAM із завданням ударів до 180 км. Винищувачі F-16 можуть брати на борт до шести таких ракет.

"Розуміючи, що у росіян усього-навсього 80 таких робочих машин, якби ми їх посадили півтора-два десятка, вони були би змушені зупинити їхнє застосування або погодитися на повне винищення їхнього парку", - сказав Черник.

Протягом 2023 року Росія поставила у стрій тільки шість літаків Су-34, а починаючи з лютого було знищено вже більше десятка подібних бомбардувальників.

У експерта запитали, наскільки далекою є перспектива контрнаступу України і від чого це залежить.

"Від кількості зброї. Нагадую про минулий рік. Ми не мали авіації. Ми не мали далекобійних ракет, але, все ж таки, за пів року, на десять кілометрів лінію Суровікіна прорубали. Це без цієї серйозної зброї, а з цією серйозною зброєю, помноженої на велику кількість снарядів у нас є перспектива", - сказав Черник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили, що допомога з нового пакету допомоги вже почала надходити на фронт в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США.

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