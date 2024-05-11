Експерт розповів, коли західна зброя змінить ситуацію на полі бою

До середини літа Україна отримає достатню кількість зброї, щоб змінити ситуацію на фронті.

Також читайте Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників

Таку думку в етері телемарафону полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.

"З нашого боку, головні чинники, які можуть по-справжньому вплинути, це якби дійсно у нас з'явилася велика кількість далекобійних ракет ATACMS, з допомогою яких ми б нарешті почали знищувати логістику у першу чергу: залізницю і електротяги", - сказав Черник.

Він нагадав, що Росія використовує залізницю для забезпечення майже всіх своїх військ.

Крім того, Україна скоро має отримати винищувачі F-16, які створять великі проблеми для російських Су-34 і не дозволять більше вільно скидати бомби на позиції сил оборони.

Черник також заявив, що ЗСУ потребують значно більшої кількості артилерії, ніж мають зараз.

"Але, з боку противника, як була ця класична піхотна навала, так і буде продовжуватися, помножена на великі артилерійські вали", - сказав Черник.

Крім того, експерт звернув увагу, що США після відновлення постачання допомоги почали передавати ЗСУ високоточні бомби.

"На мій погляд, це, у першу чергу, бомби за системою JDAM, GBU-12 і GBU-38, масою від 230 до 270 кілограмів. F-16 можуть брати такі бомби до шести на борт. Це планерна бомба, яка завдає ударів на 110 км", - сказав Черник.

Він припустив, що це може бути ознакою підготовки до відправлення Україні літаків F-16.

"Я, звичайно, десь підіймаю планку оптимізму, не знаю, як буде у реальності, але є таке тверезе розуміння, що це може статися", - наголосив Черник.

Він заявив, що російські Су-34 скидають авіаційні бомби на відстані до 70 км від фронту, і їх збивати дуже важко, а от самі бомбардувальники знищувати набагато простіше.

Зокрема їх можна буде збивати ракетами AIM-120 AMRAAM із завданням ударів до 180 км. Винищувачі F-16 можуть брати на борт до шести таких ракет.

"Розуміючи, що у росіян усього-навсього 80 таких робочих машин, якби ми їх посадили півтора-два десятка, вони були би змушені зупинити їхнє застосування або погодитися на повне винищення їхнього парку", - сказав Черник.

Протягом 2023 року Росія поставила у стрій тільки шість літаків Су-34, а починаючи з лютого було знищено вже більше десятка подібних бомбардувальників.

У експерта запитали, наскільки далекою є перспектива контрнаступу України і від чого це залежить.

"Від кількості зброї. Нагадую про минулий рік. Ми не мали авіації. Ми не мали далекобійних ракет, але, все ж таки, за пів року, на десять кілометрів лінію Суровікіна прорубали. Це без цієї серйозної зброї, а з цією серйозною зброєю, помноженої на велику кількість снарядів у нас є перспектива", - сказав Черник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили, що допомога з нового пакету допомоги вже почала надходити на фронт в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США.

Читайте також: