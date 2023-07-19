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Експерт розповів, коли ЗСУ активізують контрнаступ на півдні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Експерт розповів, коли ЗСУ активізують контрнаступ на півдні

Контрнаступ ЗСУ активізується після виснаження ворога / Фото: Associated Press

На південному фронті відбуваються бої на виснаження і вони будуть продовжуватись.

Україна продовжить контрнаступ на півдні країни після того, як російські загарбники будуть повністю виснажені.

Таку думку висловив експерт Олексій Гетьман, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі на південному фронті відбуваються бої на виснаження і вони будуть продовжуватись до того моменту, поки ворог не буде виснажений.

Експерт заявив, що лише після того, як російські загарбники почнуть відчувати нарядний голод, а також нестачу артилерійських стволів, український контрнаступ знову активізується.

"Ситуація така, що ми призупинили активні наступальні дії через заміновані поля і щільний артилерійський вогонь. Це не є чимось катастрофічним. Прямо зараз ми знищуємо логістику, склади, інфраструктуру та артилерію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку, продовжуючи атакувати.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська просунулися на один кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському напрямку і завдали окупантам втрат у живій силі і техніці.

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Дата публікації
Перегляди
563
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