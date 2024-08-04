Експерт розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна

Україна отримає від країн Заходу ракети для винищувачів F-16, які зможуть знищувати російські носії керованих авіаційних бомб.

Про це в етері Еспресо заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що Україна буде отримувати для винищувачів F-16 три типи боєприпасів.

"Перші — сучасні ракети "повітря-повітря", які мають дальність до 180 км. Вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема, той, що несе російські КАБи та ФАБи. Ці ракети керуються безпосередньо з комп’ютера літака, і пілот вже не бере участі в їхньому польоті. Це те, що називається "вистрілив і забув". Тобто побачив, захопив ціль бортовим радаром літака, який є радіолокаційною станцією. Цей радар бачить далі, ніж бортовий радар російських літаків, тому раніше може побачити противника, запустити цю ракету і знищити ворожу ціль", - повідомив Гетьман.

Він розповів, що також Україна буде отримувати плануючи бомби, які наводяться у кінцевому етапі польоту. Ймовірне відхилення від цілі становить лише до 5 метрів, що робить їх надзвичайно точними.

Гетьман розповів, що Україна також буде отримувати сучасні протирадіолокаційні ракети. Ці ракети здатні не тільки рухатися за електромагнітним випромінюванням, яке створює ворожий радар, але й запам’ятовують координати цієї станції.

"Якщо росіяни встигнуть вимкнути радар, ракета все одно запам’ятає координати і точно влучить у ціль. Ймовірно, йдеться саме про ці ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км, зокрема AIM-120D. Також є ракети для зенітно-ракетних комплексів, які стріляють на відстань 70-80 км. Тут важлива не стільки дальність, скільки точність. Але для того, щоб ракета полетіла за радіолокаційним сигналом, літак має зайти в зону, де цей сигнал його бачить, що створює певну небезпеку. Плануючі розумні бомби також належать до цих трьох видів зброї", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, як F-16 можуть перевернути ситуацію у повітрі.

Крім того, ми раніше інформували, що Коваленко розповів, як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті.

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